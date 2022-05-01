Нижний Новгород, 1 мая, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В нижегородском аэропорту «Стригино» во время посадки произошло возгорание двигателя лёгкого самолёта. Об этом сообщает 1 мая Приволжская транспортная прокуратура.

Justin Hagemeier Самолёт Cessna 500

В аэропорт для дозаправки осуществил посадку самолёт марки Cessna 500, бортовой номер RA-67 326, принадлежащий ООО «Современные технологии». После заправки, при выруливании на взлетную полосу обнаружена течь топлива. Взлёт прекращён.

Отмечается, что в момент остановки воздушного судна произошло локальное возгорание левого двигателя. Пожар потушен силами аэропорта. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехали работники Нижегородской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции в аэропорту Нижний Новгород МВД России на транспорте.