Москва, 1 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента Владимира Путина. Он посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с главой России в последнее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша», — сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Он добавил, что задающие этот вопрос поймут, о чём идёт речь.