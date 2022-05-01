Париж, , 22:33 — REGNUM Свыше 210 тысяч человек приняли участие в первомайских демонстрациях, прошедших во Франции. Об этом сообщает 1 мая на странице в соцсети Twitter Всеобщая конфедерация труда страны.

Демонстранты

«Государственные и частные работники, пенсионеры, молодежь, собравшие более 210 тысяч демонстрантов на более чем 250 демонстрациях по всей Франции, требовали быстрых и конкретных мер для общества, обеспокоенного будущим планеты и мира во всем мире», — говорится в заявлении ВКТ.

Телеканал BFM TV со ссылкой на МВД сообщил, что в демонстрациях участвовали всего 116 тысяч человек, в том числе, 24 тысячи в Париже.

Между тем ВКТ утверждает о 50 тысячах демонстрантов во французской столице.