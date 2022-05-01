Кабул, 1 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В связи с подрывом двух опор ЛЭП в афганской провинции Парван в районе перевала Саланг, официальные лица управления электроснабжения Парвана заявили, что ремонт опор будет стоить более 160 000 долларов. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам чиновников, для полного ремонта опор ЛЭП потребуется около недели. Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили об аресте двух человек в связи с подрывом опор ЛЭП.

Взрывы опор ЛЭП, по-видимому, проводятся с небольшими перерывами. Последний случай был зафиксирован 29 апреля, в местности Тагма южнее перевала Саланг в той же провинции Парван было взорвано две опоры ЛЭП. В результате этих взрывов электричество было отключено в 10 провинциях страны, в том числе в Кабуле.

Мохаммад Ариф Ахмади, глава отдела энергетики провинции Парван, сообщил журналистам газеты, что подрыв опор ЛЭП нанес компании огромные финансовые убытки. По его словам, ремонт этих двух опор обойдется более чем в 160 тысяч долларов США.

«Взрыв опор нанес нам огромные финансовые потери, — сказал он. — Помимо того, что была отключена подача импортируемой электроэнергии, по прошлому опыту мы знаем, что ремонт будет стоить более 160 000 долларов США».

Ахмади сообщил, что технические бригады направлены для проведения ремонтных работ.

Подрывы опор ЛЭП — не редкость в Афганистане. В последние годы объекты электроснабжения разрушались неоднократно, нанося серьезный ущерб.