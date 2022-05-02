2 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:43 — REGNUM Информация о том, что для отказа от двух третей «голубого топлива» из России Евросоюзу придётся отключить от газа все свои промышленные предприятия на весну и лето, стала поводом для обсуждения пользователями интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средневековье на своём закате какое-то прямо! Промышленности нет, газа нет, мыться нужно реже, гомосексуалисты вокруг, Грета Тунберг…», — перечисляет Константин Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что газ из Российской Федерации является важнейшим фактором, благодаря которому и существует вся эта внушительная промышленная машина Европы, обеспечивающая европейцев высоким уровнем благосостояния.

«Им придется остановить дальнейшее развитие, потому что без нашего газа они ни на чём не смогут работать. Получается, что европейское благополучие зиждется на российском голубом топливе. А мы и не замечали», — отметил Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа без России не сможет даже перейти на сельскохозяйственные рельсы, ведь удобрения также очень сильно завязаны на нашей стране.

«Правильно. Зачем Европе промышленность? Аграриям дорогу! Пусть картоху сажают и кизяками отапливаются. Грета тумблер будет довольна. Хотя стоп. А куда они картошку-то сажать будут? Удобрений нет! Ну тогда пускай кору древесную жуют, там много микроэлементов», — написал Сергей Р.

Часть людей полагает, что, находясь в пьяном санкционном угаре, Европа не заметила, как сама себя поймала в свой же капкан.

«ЕС так долго хотела нагнуть Россию, для этого даже Украину пичкали ненавистью. Но что-то пошло не так. В итоге ЕС сам нагнулся, да так, что разогнуться сам теперь не может», — указывает Павел Ш.

«Вот что творится у этих идиотов в голове? За что они себе стреляют в ноги намеренно, ради чего? Ради Украины или ради прислуживания перед хозяином из США? Но это ведь глупо!» — пишет Павел А.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что европейская элита продала интересы своего народа в угоду Соединённым Штатам Америки. Граждане считают, что и поделом им, ведь каждый сам творец своего счастья.

«Это до какой же степени надо быть такими тварями по отношению к своему народу! Бедные немцы. Выбрали себе на голову американскую подстилку, теперь можно им распрощаться со своим знаменитым уровнем жизни», — поделилась своим мнением Regina G.

«Вот уж останавливайте, пожалуйста. Россия совсем не против. А как уж население Европы этому радо будет! Вы, главное, не передумывайте. Действуйте, как запланировали», — призывает Надежда П.

Нашлись и те, кто просто утомился от постоянных новостей с европейского фронта. Люди считают, что судьба своего собственного народа — вот что должно заботить российских граждан.

«Они уже до такой степени задолбали всех своими намерениями, что просто плевать уже, если честно. Пусть делают, что хотят. Нам в России пора уже своими проблемами озаботиться, а они нас всё отвлекают», — отметила Марина Ш.

Напомним, 1 мая немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, согласно которому Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ от двух третей «голубого топлива» из России только в том случае, если промышленные предприятия будут отключены от газа весной и летом.