Нефтеюганск, Югра, , 22:13 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) Первомай встретили единством и трудом. Об этом написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Эльвира Бугай.

На субботнике Пресс-служба горадминистрации Нефтеюганска

В Нефтеюганске горожане вместе с «Волонтёрами Победы» 1 мая приводили в порядок территорию памятника Воину-освободителю.

«Коллективный труд объединяет! Даже маленькие горожане не смогли удержаться и взяли в руки грабли и лопаты. Огромное удовольствие — быть причастным к преображению города лично. Все в наших руках — и порядок, и красота», — поделилась впечатлениями от праздника труда глава Нефтеюганска.

Эльвира Бугай поздравила горожан с народным праздником весны и труда, пожелав здоровья, бодрости и хорошего настроения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 1 мая отмечают День Весны и Труда.

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