Курск, , 22:02 — REGNUM Следственным комитетом (СК) России было возбуждено уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает 1 мая пресс-служба ведомства.

Взорванный мост. Курская область sledcom.ru

По данным следствия, 1 мая 2022 года на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги «Суджа-Сосновый Бор» около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия.