2 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Соцсети обсуждают информацию о передаче Украине более 200 танков.

Анна Алябьева, , 00:01 — REGNUM Пользователи соцсетей активно обсуждают информацию о том, что Польша передала Украине более 230 танков Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее об этом сообщил информационный ресурс Вышеградской группы, отметив, что теперь Польша занимает второе место после США по оказанию наибольшей военной помощи Украине.

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«Польша решила передать все танки, которые у неё есть?» — поинтересовался подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, Эдуард К.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если этот танк из Польши, то это хлам. Даже без динамической защиты», — предположил другой подписчик.

«Польша без вооружения вообще осталась?» — поинтересовался А. В.

«700 танкистов-то имеется», — спросил ещё один из комментаторов.

«Бесплатное снабжение армии РФ», — иронизирует Марк.

«Тут в старый немодернизированный (а поляки поставила те, что не прошли их программу обновления в 2019-м) танк будут сажать новичков, едва прошедших обучение, — предположил Anton G. — Да, в таком количестве — 232 штуки — это может нанести местами урон, но по факту — отправляют людей на убой».

«А топливо поставили?» — интересуется Сергей Р.

«Сколько это железнодорожных составов? Еще и колея разная. Какие-то выдуманные цифры», — предположил Костя.

«Скоро будет уничтожен этот хлам. А вот Украина будет вечно в долгах», — считает Юрий.