Стокгольм, 1 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Представитель российского посольства был вызван в МИД Швеции, в связи с инцидентом, якобы происшедшим 29 апреля с российским самолётом в шведском воздушном пространстве. Об этом 1 мая в интервью Шведскому радио заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

mil.ru Самолёт Ан-30Б

«Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо. И, конечно, мы обращаемся в посольство, и представитель должен прийти в МИД, чтобы принять протест», — сказала министр.

Напомним, что 30 апреля в шведском военном ведомстве заявили, что российский разведывательный самолёт Ан-30 якобы нарушил воздушные границы Швеции.