* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 1 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы создают поддельные страницы в соцсетях под названием «Сторонники фронта», чтобы обманывать общественность. Об этом 1 мая говорится в сообщении Фронта национального сопротивления Афганистана.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

«Некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создают ложные учетные записи в социальных сетях от имени Фронта и занимаются негативной пропагандой, чтобы обмануть общественность», — говорится в сообщении.

Представители фронта назвали тактику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «трусливой».

Талибы* — представители организации, деятельность которой запрещена в РФ.