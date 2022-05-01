В Афганистане обвинили талибов* в создании поддельных страниц в соцсетях
* талибов — запрещённая в России организация
Кабул, 1 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы создают поддельные страницы в соцсетях под названием «Сторонники фронта», чтобы обманывать общественность. Об этом 1 мая говорится в сообщении Фронта национального сопротивления Афганистана.
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Талибы (запрещенная в РФ организация)
«Некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создают ложные учетные записи в социальных сетях от имени Фронта и занимаются негативной пропагандой, чтобы обмануть общественность», — говорится в сообщении.
Представители фронта назвали тактику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «трусливой».
Талибы* — представители организации, деятельность которой запрещена в РФ.