2 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра иностранных дел Украины о том, что Киев пытается получить гарантии безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай.

Тимур Кондратьев, , 00:06 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), включая Китай, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«По всему миру ходят, попрошайки, а никто им не даёт никаких гарантий», — подметила Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что уважающие себя страны не станут гарантами безопасности для неонацистского режима на Украине.

«Смотришь на них и не понимаешь, как таких подонков носит земля. Стреляют по своим гражданам, по школам, больницам. Потом ездят по миру клянчат деньги, которые разворовывают. Теперь вот хотят каких-то там гарантий для себя. А вы заслужили, господа фашисты, человеческого к вам отношения? Мне кажется, что нет», — написала Анна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский министр иностранных дел совершает большую ошибку, обращаясь за помощью к Китаю, которого они совсем недавно обманули и кинули на деньги.

«Кулеба вообще сбрендил? Он к кому с просьбами пошёл, к китайцам? К тем, кого они не раз и не два уже кинули? КНР, я думаю, ответит дипломатичным отказом, но в душе проматерят так, что мама не горюй», — считает Дмитрий К.

Часть людей уверена, что китайские власти всецело презирают бандеровский режим на Украине и не пошевелят даже пальцем для оказания помощи Киеву.

«С вашим менталитетом и репутацией китайцы вас даже на порог не пустят. Вернее пустят, но потом не выпустят, пока вы краденные у китайцев инвестиции не вернёте. Китай был для Украины основным инвестором в один период, пока вороватая украинская элита не перешла разумную черту», — напоминает Юлия М.

Ряд пользователей указывает на то, что Кулеба демонстрирует полное отчаяние, в которое погрузилась украинская верхушка, не в силах снискать поддержки со стороны крупнейших держав.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

«Кулеба уже, судя по всему, всё, морально умер, как и вся преступная верхушка Украины. Китай осторожно, но всё-таки поддерживает Россию в денацификации украинских земель. Кулеба и Ко должны отказаться от тяжёлых наркотиков и лечь в психоневрологический диспансер для возвращения к человеческому состоянию», — советует Сурен Л.

«У бандеровской Украины, видимо, вообще нет геополитического чутья. Они бы ещё у Белоруссии запросили гарантии, или у Донецка с Луганском, что уж там. Вообще головой не соображают», — указывает Александр С.

Нашлись и те, кто отмечает, что только капитуляция перед Россией позволит Украине вздохнуть свободно и обрести настоящие гарантии безопасности, сулящие украинскому народу долгую и благополучную жизнь в безопасности.

«Единственная страна, которая может дать гарантии Украине, — это Россия. Посмотрите на Херсон. Киев его бомбить пытается, и только Россия сбивает эти «Точки-У» от бандеровцев. Советую украинскому народу сложить дважды два и принять верное решение. Неонацисты-наркоманы, мне кажется, — это не самые лучшие кадры, которым стоит отдавать бразды управления страной», — поделился своим мнением Валентин С.

Напомним, 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа о том, что Киев изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай.