Тюмень, 1 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. День Весны и Труда Тюмень отметила как Город трудовой доблести. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Тюмень 1 мая

В сквере имени героя Якова Неумоева открылась фотовыставка «Тюмень в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», которая рассказывает о трудовом подвиге тюменцев.

«В этом году мы празднуем 1 мая в новом статусе. В соответствии с федеральным законом о городах трудовой доблести, в областной столице три раза в год будут проводиться мероприятия, посвящённые этому событию, с вечерним салютом. Это 1 Мая, День Победы и День города», — сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени На выставке «Тюмень в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

На выставке в документах и фотографиях представлена жизнь Тюмени в годы Великой Отечественной войны.

«Мы, дети войны, работали на фронт. Что мы только ни делали — пахали, боронили, возили сено… Было очень трудно. Мы были рады, что на нас не падают бомбы, но трудиться приходилось очень много. Никто не считался с нашим возрастом, приходилось выполнять и мужскую работу. Всё делали для фронта и Победы», — поделилась воспоминаниями о тех годах труженица тыла Тамара Майер.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Вход в сквер Якова Неумоева

Историк-краевед Валерий Чупин напомнил, что Тюмень до войны — это город на 80 тысяч человек жителей. Во время эвакуации в город приехало почти столько же человек, сколько в нём проживало, и всех надо было расселить. В госпиталях Тюмени побывало почти столько же людей, сколько жило в городе. Более 30 промышленных предприятий прибыло, их тоже нужно было принять, разместить, запустить производство в течение первых недель.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени На выставке «Тюмень в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Новые люди труда Тюмени достойно несут эстафету прадедов — тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, сохраняя традиции трудовой доблести областной столицы, подчеркнул глава города в своём выступлении.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Концерт на набережной Туры

Отметим, что помимо выставки, в Тюмени развернулось арт-пространство «Время Победы», которое на площади 400-летия Тюмени. Там открылся кинотеатр под открытым небом. На набережной реки Туры состоялся концерт творческих коллективов города.