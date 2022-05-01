Милан, Италия, 1 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу «россонери» над «Фиорентиной» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22.

Twitter@acmilan Стефано Пиоли

«Мы играли, боролись. Мы были постоянно опасны. Мы сделали еще один шаг вперед, поэтому довольны и счастливы. Как воспринял гол Леау? Как освобождение. У нас было несколько шансов. У нашей команды правильный настрой. Мы работали как команда и шли на свой риск. Когда игры такие напряженные, мы чувствуем энергию в наших руках», — цитирует Пиола DAZN.

«Милан», одержав победу над «Фиорентиной» и набрав 77 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. На втором месте с 75-ю очками располагается «Интер».

Через неделю, 8 мая, «Милану» предстоит сыграть с «Вероной». Встреча пройдет в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди».