Париж, , 21:35 — REGNUM Как сообщает французское издание L’Equipe, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с 29-летним центральным полузащитником сборной Италии Марко Верратти.

Марко Верратти (сс) Jean Francois Fournier Photographe

Текущее соглашение Верратти с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. За «ПСЖ» итальянец выступает с 18 июля 2012 года после перехода из «Пескары» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в 29-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативным передачами. Также итальянец получил двенадцать желтых карточек.