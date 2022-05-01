Кабул, , 21:33 — REGNUM Наряду с сообщениями о праздничной стрельбе в воздух в Кабуле и ряде провинций, местные журналисты сообщают о возгорании на улице «Четвертого Таймани», расположенной в четвертом округе города Кабула.

Пожар Pixabay.com

Житель района прислал в Afghanistan International видео, на котором видно, что пожар был вызван праздничной стрельбой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Халид Дзадран, пресс-секретарь полиции Кабула, ранее написал в соцсети, что «ряд соотечественников» виновны в беспорядочной стрельбе. Дзадран сообщил, что «командиры полиции Кабула проинструктировали весь персонал арестовать виновных в этой стрельбе с соблюдением законности».

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно пламя и столб дыма, поднимающийся из здания в четвертом округе Кабула.

Местные СМИ сообщили, что в результате стрельбы загорелся рынок.

О возможных жертвах пожара пока ничего не известно.