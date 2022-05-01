Цхинвал, , 21:37 — REGNUM На территории Южной Осетии в преддверии Дня Победы началась акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщает 1 мая информационное агентство «Рес».

Георгиевская ленточка ru.torange.biz

В центре Цхинвала волонтёры, учащиеся кадетской школы, начали раздавать прохожим Георгиевские ленточки и листовки, рассказывающие об истории их появления и о правилах ношения.

По словам министра культуры Южной Осетии Жанны Зассеевой, в этом году в Южной Осетии раздадут более 10 тысяч георгиевских лент.

«Когда я услышала, что Казахстан отказывается от «Бессмертного полка» и Парада Победы, это родина Алии Молдагуловой, это 28 панфиловцев, я подумала, что мир сошел с ума. Эта болезнь называется беспамятство, слава богу, у моего народа нет такого даже в мыслях», — сказала министр.

Зассеева отметила, что акция, охватывающая все районы республики, будет проходить до 9 мая.