2 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 00:00 — REGNUM Одного из консервативных членов парламента Великобритании Нила Пэриша обвинили в просмотре порнографических материалов на заседании. Заявление было сделано двумя женщинами-депутатами, сидевшими на заседании рядом с ним. Депутата временно отстранили от работы, пока не будет проведено расследование. Расследование осуществляется уполномоченным парламента по стандартам Кэтрин Стоун. Если обвинения подтвердятся, Пэриш будет привлечен к ответственности, от публичного извинения перед палатой до отстранения или исключения из палаты.

Парламент Великобритании Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью BBC Нил Пэриш заявил, что будет сотрудничать с уполномоченным, на большинство вопросов он не ответил, ограничившись словами: «Я буду ждать результатов расследования». Он также отметил, что ему стыдно.

«Конечно, это стыдно, в первую очередь это неприятно для моей жены и моей семьи. На данный момент, это беспокоит меня больше всего. Моя жена меня очень поддерживает, и я благодарен ей за это», — сказал Пэриш.

Ряд пользователей отметили, что ситуация в целом описывает отношение к людям в Великобритании и привилегированное положение политиков, которые фактически «творят, что хотят без страха ответственности».

«Есть скетч-шоу «Маленькая Британия», которое практически этому и посвящено. На любом другом рабочем месте за это бы уволили, как за совершение грубого проступка, но в парламенте можно ждать результатов расследования до того, как совершить благородный поступок. Ничего не отрицает, но держится за зарплату и льготы до самого конца», — прокомментировал @veldtmeyer.

Здание Парламента и Вестминстерский мост Daniel Bron

В комментариях написали многочисленные варианты возможных отговорок и оправданий, которые может использовать Пэриш в своей политике «меня подставили порнографией».

«Черт, случайно открыл порно, пока смотрел прогноз погоды», — написал @brianmoore666.

«Я использовал свой телефон, чтобы найти информацию о выращивании салата в Великобритании, и случайно кликнул на короткий фильм о двух молодых девушках и огурце», — прокомментировал @Wrongly_Wired.

«Я следил за дебатами, когда я случайно вспомнил о том, что один из избирателей рассказывал мне о продаже фамильной драгоценности из-за того, что они не могут себе позволить платить за газ. Я решил посмотреть, какие есть ломбарды (англ. pawn shops. — Прим. Д. С.) в окрестности, и из-за автоисправления оказался в таком ужасно стыдном положении», — предложил @mounty_county.

«В тот день я смотрел тракторы в Палате общин, когда меня подставили. Я предполагаю, это были российские хакеры, но я продолжал смотреть, чтобы выявить источник подставы. Я не собирался смотреть порно, только тракторы», — прокомментировал @aa_mcintosh22.

Часть пользователей уверена, что Пэриш не единственный депутат, который занимается подобными вещами в парламенте. Учитывая «печальные данные» о проблеме сексизма среди британских политиков, их может быть в разы больше.

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«Отберите у них всех телефоны и проверьте историю браузера», — предложила @Auntygoya.

Зал собрания Парламента parliament.uk

Некоторые комментаторы считают, что проведение расследования бесполезно и нецелесообразно, потому что Пэриш сам прекрасно знает, что он делал. По их мнению, можно было ограничиться проведением «допроса» в комитете по стандартам.

«Что означает фраза «Я буду ждать результатов расследования» в этом контексте? Он знает, что он делал, он может либо опровергать, либо подтверждать информацию. Вообще, не нужно расследование», — считает @PoisonousRatbag.

Часть пользователей отметила, что эта историю очень похожа на скандал с вечеринками на Даунинг-стрит. В комментариях предположили, что расследование затянут в надежде, что про него все забудут или отвлекут внимание на «что-то более важное».

«Похоже на отчет Сью Грей (госслужащая, проводившая внутреннее расследование вечеринок на Даунинг-стрит. — Прим. Д. С.) и нарушения Борисом Джонсоном коронавируснхы ограничений на Даунинг-стрит, которые столичная полиция всё еще расследует. Они надеются, что к тому времени, пока расследование откроют, все забудут об этом. И Нил надеется на этот же исход», — написал @SherlocksSpring.

«Я жду этого: никто никакого порно не смотрел. Порно было, но это была подстава. Я в ярости, потому что мне никто не сказал, что это было порно. Вообще, кто не сморит его на работе? Двигайтесь дальше, у нас вообще-то война!» — прокомментировал @sturdyAlex.

«Я подожду, что покажет расследование, чтобы понять, что мне сойдет с рук, я следую политике Тори», — прокомментировал @FindaisMartin.