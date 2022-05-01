Барселона, Испания, , 21:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 34-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Мальорку». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

На матч назначена бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты главного судьи — Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Даниэль Алвеш, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Мемфис Депай, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Мальорка»: Серхио Рико, Франко Руссо, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Бриан Оливан, Антонио Санчес, Дани Родригес, Пабло Маффео, Родриго Батталья, Анхель, Фернандо Ниньо.

В текущем сезоне 32-летний форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в двенадцати турах испанского чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.