Грозный, 1 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. 25-летний сербский фланговый защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац с оценкой 8.78 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 27-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА.

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

В матче с «красно-синими» сербский защитник провел на поле все 90 минут. За отведенное время Богосавац отметился восемью успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 76%.

Богосавац перешел в «Ахмат» 3 июля 2020 года из сербского клуба «Чукарички» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.