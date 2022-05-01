Грозный, 1 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Даниил Уткин и Бернард Бериша.

ФК ЦСКА

Желтые карточки получили Юсуф Языджи, Лечи Садулаев, Андрей Семенов и Марат Быстров. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Наиль Сейфетдинов.

Составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Ризван Уциев, Марат Быстров, Лечи Садулаев (Бернард Бериша, 46’), Антон Швец, Александр Трошечкин, Даниил Уткин, Артем Тимофеев, Сенин Себай (Мохамед Конате, 46’).

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Максим Мухин (Бруно Фукс, 60’), Георгий Щенников (Бахтиёр Зайнутдинов, 69’), Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков, Хорхе Карраскаль (Владислав Яковлев, 81’), Юсуф Языджи (Егор Ушаков, 60’), Чидера Эджуке (Хесус Медина, 60’), Антон Заболотный.

«Ахмат», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 35 очков, обошел «Спартак» и «Ростов» и поднялся на восьмое место. ЦСКА с 47-ю очками остался на четвертой строчке. Стоит отметить, что это поражение от «Ахмата» стало для «красно-синих» первым за последние пять лет.