Братислава, , 21:23 — REGNUM Большинство опрошенных жителей Словакии заявили о неготовности отказаться от нефти и газа, поставляемых из России. Об этом 1 мая сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на данные опроса.

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Так считает 62% опрошенных. 25% респондентов намерено отказаться в ближайшее время от российских энергоресурсов, даже если это вызовет рост цен. И только 7% процентов готовы отказаться от нефти и газа из России прямо сейчас.

Опрос проводился среди 1007 жителей Словакии с 30 марта по 6 апреля.