Варшава, 1 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL. Об этом говорится на сайте основного оператора транспортировки газа в Литве Amber Grid.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«1 мая 2022 года, как и планировалось, был запущен газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, по которому были переданы первые физические и коммерческие потоки газа», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что запуск газопровода укрепляет энергетическую независимость региона.