2 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 00:05 — REGNUM В Москве прошла масштабная акция профсоюзов «За мир! За труд! За май!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

В День международной солидарности трудящихся Федерация независимых профсоюзов России провела масштабную акцию профсоюзов под девизом «За мир! Зa труд! Зa май!», «Своих не бросаем!», «За президента!». Ещё одним масштабным мероприятием профсоюзов стал автопробег «Zа мир без нацизма!». 12 апреля он стартовал во Владивостоке и прошел через сотни городов и населенных пунктов страны. Цель автопробега — поддержка действий политического и военного руководства страны и решений, принятых президентом России, поддержка специальной военной операции на Украине, наших военнослужащих.

В Москве автопробег возглавил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Автоколонну возглавил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Маршрут автопробега «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Автопробег «Zа мир без нацизма!» Василий Иванов © ИА REGNUM

На Поклонной горе участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских воинов.

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев Василий Иванов © ИА REGNUM

Лидеры ФНПР возлагают цветы к вечному огню Василий Иванов © ИА REGNUM

Члены ФНПР возлагают цветы к вечному огню Василий Иванов © ИА REGNUM

Члены ФНПР возлагают цветы к вечному огню Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

После Москвы автоколонны направятся в города-герои Волгоград и Севастополь на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.