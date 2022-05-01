Удине, Италия, , 21:07 — REGNUM 1 мая миланский «Интер» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Удинезе» со счетом 2:1. Самым ценным игроком встречи был признан 33-летний нападающий сборной Хорватии Иван Перишич.

Иван Перишич Антон Зайцев

Авторитетный портал WhoScored оценил игру хорвата на 7.91 балла. Перишич, помимо забитого мяча, также отметился четырьмя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач футболиста составила 82%.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 31-м туре Серии А, в котором отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Нападающий выступает за «нерадзурри» с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.