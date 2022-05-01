Удине, Италия, , 21:04 — REGNUM 1 мая миланский «Интер» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Удинезе» со счетом 2:1. Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули».

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Иван Перишич (12’ Федерико Димарко) и Лаутаро Мартинес (39’). Единственный гол хозяев на 72-й минуте встречи забил 26-летний арендованный из «Уотфорда» аргентинский нападающий Игнасио Пуссетто.

На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты главного судьи — Алессио Толфо и Николо Пальярдини.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Мари, Бекао, Арслан (Самарджич, 46’), Удоджи, Соуза, Лусеро (Соппи, 73’), Перейра (Яяло, 79’), Саксесс (Пуссетто, 27’), Деулофеу.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Д’Амброзио), Шкриниар, Гальярдини (Видаль, 74’), Перишич, Дармиан, Брозович, Барелла (Весино, 90’), Джеко (Корреа, 74’), Мартинес (Санчес, 74’).

«Интер», одержав 22-ю победу в сезоне, набрал 75 очков и сократил отставание от лидирующего «Милана» до двух очков. «Удинезе» с 43-мя очками остался на двенадцатой позиции.