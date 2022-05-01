Анкара, , 21:00 — REGNUM Североатлантический альянс ответит России «надлежащим образом» в случае нападения на одного из его союзников. Об этом по итогам турне по государствам Латинской Америки сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Mohammad Hassanzadeh

Такой комментарий он дал газете Sabah на вопрос о поставках вооружений в страны Балтии.

При этом, по словам министра, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов организовать визит лидеров ряда государств, в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Россию — для урегулирования ситуации на Украине. Однако он не уточнил, когда может состояться этот визит.