Париж, , 21:01 — REGNUM Во время беспорядков в Париже полицейские и жандармы задержали 45 погромщиков. Об этом 1 мая в интервью BFM TV сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Французский полицейский спецназ Domenjod

«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых — женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», — сказал Дарманен.

Напомним, примкнувшие к традиционной первомайской демонстрации многочисленные радикальные элементы стали громить магазины и офисы, забрасывать полицию камнями и дымовыми шашками, поджигать на улицах уличные баки. Во время тушения одного их таких возгораний на пожарного напала женщина, участвовавшая в беспорядках. Этот инцидент уже вызвал большое возмущение среди парижских пожарных и полицейских.