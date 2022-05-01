Ливерпуль, Великобритания, , 20:53 — REGNUM 24-летний центральный нападающий сборной Турции Энес Унал, выступающий за «Хетафе», может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Трансфер может состояться в летнее трансферное окно. Об этом 1 мая сообщило издание Fichajes.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

По информации источника, «мерсисайдцы» видят в Унале замену бельгийскому форварду Дивоку Ориги, который покинет английский клуб после завершения сезона.

В текущем сезоне Энес Унал принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Хетафе» турецкий нападающий выступает с 12 августа 2020 года после перехода из «Вильярреала» за 9 миллионов евро. Ранее Унал также выступал за «Леванте», «Реал Вальядолид», «Твенте», «Манчестер Сити», «Генк» и «Бурсаспор».