Киев, , 20:48 — REGNUM Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Всё. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут», — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров также подчеркнул, что скоро весь город будет свободным, люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. И это, по его словам, касается не только данного населённого пункта, но всех городов и сёл ДНР И ЛНР.