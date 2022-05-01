Киев, 1 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Всё. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут», — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров также подчеркнул, что скоро весь город будет свободным, люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. И это, по его словам, касается не только данного населённого пункта, но всех городов и сёл ДНР И ЛНР.