1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что Россия должна ответить на изъятие и заморозку своих резервов за рубежом конфискацией иностранного бизнеса внутри страны.

Артур Савин, , 21:30 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что России следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов за рубежом изъятием активов бизнеса из недружественных стран, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Фердинанд Георг Вальдмюллер. После конфискации. 1859

«Вполне себе законное требование. Они конфисковали наши государственные резервы, значит, и мы должны сделать аналогичный шаг. Око за око, как говорится», — подметил Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что предложение Володина выглядит самым разумным среди остальных и отражает принципы справедливости.

«Конечно, конфискуйте, не стесняйтесь. Всё должно быть взаимно. Они у нас — мы у них», — призывает Татьяна Б.

Некоторые комментаторы призывают не рубить с плеча, а дать иностранным компаниям шанс продемонстрировать желание работать в интересах своих российских сотрудников.

«Это было бы справедливо. Но необязательно уподобляться им, обделяя представителей иностранного бизнеса на нашей территории. Во что они вкладывали время и средства — можно и сохранить. Нужно просто запретить им выводить эти активы, а там уж пускай разбираются. Главное, чтобы рабочие места сохранились и люди продолжали работу. Если же бизнес решил хлопнуть громко дверью — тогда да, надо отбирать и защищать рабочих», — считает Мирослав Н.

Закрытый Макдональдс Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что в результате отъёма иностранных активов зарубежный бизнес в будущем будет с опаской посматривать в сторону России.

«Не стоит так поступать. Как бы ни хотелось, но переходить Рубикон частного бизнеса нельзя, иначе потом иностранцы будут заходить с опаской в российское пространство. Необходимо защитить частное дело, даже несмотря на санкционное давление. Имущество иностранных государственных структур ещё можно отчуждать, но перед этим стоит сто раз прикинуть риски», — поделился своим мнением Трофим М.

Ряд пользователей указывает на то, что сам Запад уничтожил свою репутацию как честного игрока и больше не кажется никому безопасной территории для ведения бизнеса, но тем не менее стоит аккуратно национализировать иностранные активы, чтобы случайно не хапнуть слишком много.

«Для начала надо бы подсчитать, «стоит ли игра свеч». Сумму, какую мы можем освоить, можно назвать? То, что мы потеряли только в виде отложений на «чёрный день», это мы знаем. Сколько они ещё в виде имущества и счетов наших нуворишей захапали — тоже бы надо знать. Пока что непонятно, как вводить эти соразмерные ответные действия», — написал Борис Б.

Нашлись и те, кто призывает не отдавать изъятые активы не пойми каким олигархам, которые в итоге благополучно распродадут ценный ресурс ради личной наживы.

«Главное — конфисковать бизнес только в том случае, если им будет руководить государство. Иначе мы получим «приватизацию за копейки по остаточной стоимости». Потом эти предприятия «не заработают» и владельцы начнут его продавать за бешенные бабки. Собственно, как это и было в девяностые. Это уже проходили. Больше рабочих мест в государственных предприятиях, а не в «конвертиках» зарплату людям. ООО, ЗАО и т.д.», — опасается Леонид М.

Напомним, 1 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран. Володин отметил, что намерение США передать замороженные российские активы Украине создаст «опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам».