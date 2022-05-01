Воронеж, , 20:34 — REGNUM Знамя, прошедшее бои в Мариуполе, прибыли в Воронеж — в дальнейшем оно дополнит скульптуру «Бабушки с красным флагом», об этом сообщили 1 мая в пресс-службе администрации города.

Скульптура «Бабушка с красным флагом» Пресс-служба администрации Воронежа

Знамя в Воронеж привёз советник главы ДНР Игорь Кимаковский, вместе с ним в Воронеж прибыла Ольга Агранович — вдова Сергея Аграновича (позывной «Водяной»), командира разведроты «Спарты», гвардии майора, погибшего при выполнении боевой задачи. 1 мая состоялась передача флага главе города Вадиму Кстенину.

«Нас с Воронежем связывают множество нитей. И передача знамени в Город воинской славы связывает эпоху Великой Отечественной войны с нынешнем временем, когда Русская весна связала Донбасс и Россию единой пуповиной, кровью, духом. Флаг олицетворяет мужество настоящих защитников русской земли, русской культуры. Примите его, пусть он дополняет скульптуру Бабушки, которая не побоялась быть униженной, не побоялась нацизма и воплотила собой лучшие качества русского народа. Наши воины теперь идут в бой с шевронам с этим символом и делают все, чтобы быть ее достойными», — сказал Игорь Кимаковский.

Вадим Кстенин подчеркнул, что 9 Мая скульптура «Бабушка с красным флагом» будет установлена в Кольцовском сквере, а потом — в Музее-диораме, чтобы «каждый воронежец мог ее увидеть, вспомнить поступок Бабушки, ее выбор и ещё раз задуматься».

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские скульпторы Александр Ивченко и его товарищ Александр Алферов создали скульптуру, посвящённую украинской бабушке, вышедшей к националистам с красным флагом и отказавшейся от продовольствия из рук нацистов.