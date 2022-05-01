Лондон, , 20:31 — REGNUM 26-летний английский центральный защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг с оценкой 8.35 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Вест Хэм» — «Арсенал».

ФК «Арсенал»

В матче с «молотобойцами» Роб Холдинг отметился одним забитым мячом, шестью выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач английского защитника составила 87%.

В текущем сезоне Роб Холдинг принял участие в восемнадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вест Хэма» и получил две желтые карточки.

Холдинг выступает за «Арсенал» с 22 июля 2016 года после перехода из «Болтона» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.