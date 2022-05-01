Лондон, 1 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. 1 мая в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Арсенала». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

ФК «Арсенал»

Первый мяч на 38-й минуте встречи забил английский центральный защитник Роб Холдинг после передачи Букайо Сака — 0:1. Через семь минут Джаррод Боуэн восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второй половины центральный защитник сборной Бразилии Габриэл вновь вывел «канониров» вперед — 1:2.

«Арсенал», одержав двадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, обошел «Тоттенхэм» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. Стоит отметить, что эта победа стала для «канониров» третьей подряд в рамках чемпионата Англии. «Молотобойцы» с 52-мя очками остались на седьмом месте.