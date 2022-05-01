Париж, , 20:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 1 мая на свой странице в соцсети Twitter обвинил «радикальные элементы» в попытке с помощью беспорядков и погромов сорвать проведение традиционной первомайской демонстрации в Париже.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

«Хулиганы пытаются сорвать первомайскую демонстрацию в Париже и совершают насилие — это неприемлемо. Я слежу за развитием событий», — сообщил Дарманен.

Министр также выразил свою полную поддержку полицейским и жандармам, отметив, что они «являются гарантами права на свободу собраний и общественного порядка».

Первомайская демонстрация в Париже первоначально проходила мирно, но затем присоединившиеся к ней радикалы стали громить витрины магазинов, поджигать мусорные баки и забрасывать полицейских камнями и кусками асфальта. В ответ полиция применила слезоточивый газ.