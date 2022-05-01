Монако, 1 мая, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе на матч чемпионата Франции с «Анже». Этот матч стал для футболиста 100-м за «монегасков» в рамках Лиги 1.

Александр Головин

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 24-х турах чемпионата Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету российского футболиста три ассиста в семи встречах.

«Монако» выкупил Александра Головина у московского ЦСКА 27 июля 2018 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Текущее соглашение Головина с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.