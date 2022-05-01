Брянск, , 20:21 — REGNUM Уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и об умышленном уничтожении военного имущества возбудил Следственный комитет России после обстрела со стороны Украины российских пограничников в Брянской области, сообщили 1 мая в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Согласно данным следователей, 29 апреля ВСУ и иные украинские воинские формирования произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, которые находились на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе.

В результате повреждения получили административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.

Ещё одно дело СК возбудил по статье о террористическом акте — в связи с обстрелом 30 апреля со стороны Украины местности вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области. Взрывами повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки.

В СК уточнили, что устанавливаются личности украинских силовиков, являющихся причастными к обстрелам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении проникновения самолета украинских вооружённых формирований в воздушное пространство России, в результате которого в населённый пункт Жеча в Брянской области попало два снаряда.

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