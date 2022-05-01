Курган, 1 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Кургане 1 мая прошли автопробег и митинг, посвящённые Дню Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области Участники митинга

На митинге в Центральном парке культуры и отдыха Кургана собрались сотни людей с флагами, разноцветными шарами и транспарантами с лозунгами «Обеспечить своевременную и регулярную индексацию заработной платы работникам!», «Провести индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Снизим пенсионный возраст — дадим дорогу молодежи!», «Принять исчерпывающие меры к снижению цен на товары и услуги!», «Не допустим высвобождения работников, сохраним трудовые коллективы!», «За сильную Россию!». Главный лозунг митинга — «Zа МИР! ТРУД! МАЙ! Zа мир без нацизма!»

Пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области Первомайский митинг в Центральном парке культуры и отдыха Кургана

Пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области Первомайский митинг в Центральном парке культуры и отдыха Кургана

Поднять престиж человека труда призвала председатель Курганской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Елена Екимова.

«Не так часто имена героев труда у нас на слуху, в основном звучат имена олигархов, миллионеров. А они сбежали к западным приспешникам или в страну главного санкционного дирижера. Но наш народ умеет работать назло всем санкциям, осваивает и внедряет новые технологии, запускает новые производства и не дает упасть экономике страны!» — заявила профсоюзный лидер.

Выступления участников митинга завершились концертом лауреатов и победителей уральских конкурсов рабочей песни и профсоюзных агитбригад.