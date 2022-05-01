Курский губернатор опубликовал фото с места обрушения моста
Курск,
1 мая 2022, 20:06 — REGNUM Фотографии с места обрушения железнодорожного моста в Курской области опубликовал в соцсетях губернатор Роман Старовойт 1 мая.
На месте обрушения моста в Курской области
Телеграм-канал губернатора Курской области
«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», — написал глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, об обрушении моста, по которому проходит железнодорожная ветка, стало известно 1 мая. По предварительным данным, пострадавших нет, мост использовался для маневровый работ. Губернатор заявил, что причиной обрушения стала диверсия.
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История вопроса
В большинстве случаев причиной обрушения мостов являются ошибки при их проектировании. Проектировщик может не в полной мере учесть характер грунта, ветровую нагрузку, воздействие льда на реке и другие факторы.
Другой распространённой причиной разрушения мостов являются стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, оползни и т.д. В таком случае нельзя говорить о недостаточно надёжной конструкции, поскольку ни одна конструкция не рассчитана на абсолютно любую нагрузку.
Также обрушения мостов случаются вследствие чрезмерного износа. В таких случаях ответственность за последствия лежит на соответствующих эксплуатационных и надзорных службах, в обязанности которых входит отслеживание состояния инженерных сооружений. Но во многих местах в мире никакого контроля над состоянием мостов не ведётся.
Иногда причиной обрушения моста становится превышение допустимой нагрузки. Не всегда возможно отследить этот момент в эксплуатации мостов. Человеческий фактор лежит также и в основе такого рода происшествий, как столкновения проходящих под мостом судов с конструкциями мостов.
Отдельной категорией причин обрушения мостов являются боевые действия и террористические акты. Совершенно очевидно, что разрушение моста, - наиболее эффективный способ причинения вреда инфраструктуре противника при минимальных затратах.
Обрушения мостов по всему миру происходят достаточно регулярно, и приводят, как правило, к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.