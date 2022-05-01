Курск, 1 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Фотографии с места обрушения железнодорожного моста в Курской области опубликовал в соцсетях губернатор Роман Старовойт 1 мая.

Телеграм-канал губернатора Курской области На месте обрушения моста в Курской области

«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, об обрушении моста, по которому проходит железнодорожная ветка, стало известно 1 мая. По предварительным данным, пострадавших нет, мост использовался для маневровый работ. Губернатор заявил, что причиной обрушения стала диверсия.