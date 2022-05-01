Лондон, 1 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе над «Лестер Сити» со счетом 3:1 в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

«Это была хорошая игра против действительно сильной команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно с «Лестером», у которого хороший состав. Когда я возглавил команду в ноябре прошлого года, никто и представить себе не мог, что мы все еще будем участвовать в борьбе за еврокубки, но эти игроки заслуживают того, чтобы бороться за такое важное место. В АПЛ непросто завеовать место в Лиге Чемпионов», — цитирует Конте издание BBC.

После 34-х сыгранных матчей «шпоры», одержав девятнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 61 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.