Прага, , 19:45 — REGNUM Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил журналистам о том, что чешские газохранилища заполнены голубым топливом так, как они ещё никогда не были заполнены. Об этом сообщает 1 мая информационное агентство ČTK.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, в настоящее время хранилища заполнены на 30% своего объёма, и в них находится миллиард кубометров газа, что является рекордным показателем за всю историю.

Он отметил, что в прошлом месяце в хранилища было закачано 550 миллионов кубометров газа. Целью закупок в таких объёмах является обеспечение достаточного количества газа перед отопительным сезоном и предотвращение экономического ущерба в случае прекращения подачи газа из России.

По его словам, к концу мая газохранилища должны быть заполнены уже наполовину, а к началу отопительного сезона — на 80%.

Министр подчеркнул, что у властей имеется план по существенному уменьшению зависимости чешской промышленности от поставок российского газа.