Вашингтон, 1 мая 2022, 19:31 — REGNUM Многих американцев огорчила избирательность президента Джо Байдена, решившего принять до 100 тысяч украинских беженцев, но проигнорировавшего просьбы жителей Афганистана. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Эбигейл Хауслонер.
В статье говорится, что часть правозащитников поприветствовала это решение, но остальные разочарованы тем, что реакция администрации президента на афганские и украинские события резко отличается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмены США работают над запросом Байдена о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине.
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