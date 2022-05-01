Вашингтон, 1 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Многих американцев огорчила избирательность президента Джо Байдена, решившего принять до 100 тысяч украинских беженцев, но проигнорировавшего просьбы жителей Афганистана. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Эбигейл Хауслонер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В статье говорится, что часть правозащитников поприветствовала это решение, но остальные разочарованы тем, что реакция администрации президента на афганские и украинские события резко отличается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмены США работают над запросом Байдена о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине.