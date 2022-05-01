Лондон, 1 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. 30-летний центральный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Pixabay.com «Челси»

Как сообщает издание Fichajes, в подписании Жоржиньо заинтересован туринский «Ювентус». По информации источника, руководство «старой синьоры» уже одобрило трансфер игрока. Трансферная стоимость Жоржиньо, согласно данным портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету итальянца 4 (2+2) очка по системе гол+пас в восьми встречах.

Ранее сообщалось, что сам Жоржиньо заинтересован в переходе в клуб, выступающий в чемпионате Италии по футболу.