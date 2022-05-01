Донецк, , 19:17 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов. Об этом 1 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 21 украинского националиста… — говорится в сообщении. — Захвачены один танк и один бронетранспортёр».

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина.