1 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Чернигове демонтировали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Оксана Переможенко, , 21:32 — REGNUM В Чернигове демонтировали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщило 30 апреля Черниговское отделение украинского издания «Суспільне» («Общественное»).

Чернигов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«В Чернигове демонтировали памятник Пушкину, а в Черкассах выжгли высеченную на стеле надпись о воссоединении России и Украины», — написал автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Позорники», — отреагировал Винни.

«Агония у них», — добавил V. M.

«А виноват кто? Пушкин?» — как никогда заиграло смыслом…» — с сарказмом отметила Елена К.

«Восстановим. Что возьмёшь с убогих?» — пишет Наталия С.

«Развлекаются как могут, идиоты. Поэта боятся, который умер почти 200 лет назад. А потому, что прав во всем. И правда эта для них невыносима», — отметила Natalia.

«Что им Пушкин сделал? Это же культура! А нет, они об этом не слышали! У них главное — поесть послаще и поспать получше!» — написал A. S.

Памятник А. С. Пушкину в Чернигове до сноса Nest-off

«Хватит, и так умные!!!» — смеется «Лапуля».

«Евроинтеграция, она такая», — иронизирует UFOtech.

«Странная у них борьба. Больше похоже на агонию», — задумался Someone.

«С памятниками и ветеранами только воевать могут. Пушкин им помешал… и после этого они говорят, нет нацизма и фашизма. Да… [они] только и пытаются уничтожить все, что связано с Россией», — пишет Юлия.

«Это говорит только об их интеллектуальной недоразвитости», — написал Fly agaric.

«Эх, Александр Сергеевич… Потерпите, вернём вас!!! Их дети будут любить, учить вас и знать наизусть», — отреагировала Olesya K.

«Кажется, им вообще ничего не нужно… Не помнят историю, великих людей, не хотят добра и счастья… Наверно, их в детстве били и ненавидели… Другого у меня объяснения нет!» — прокомментировал «Береги меня!».

«Предсмертные конвульсии», — считает Anna V.

«Лицемерию пришёл конец. Время снять маски. Только вот многие не понимают, что снимают они их с собственной кожей!.. Вот от души мы из России всегда переживали за них, и для многих было таким лютым кошмаром от того, что они там наскакали на майданах. Сейчас же мы увидели всю эту ненависть по отношению именно к обычным людям русским, которая льётся из украинских уст, волосы дыбом встают от услышанного и увиденного», — отметила Bella T.

«Если там кто ещё ненужный есть: Гоголь, Толстой, Лермонтов, Шевченко и т.д. — пусть собирают, мы всех вернем в Россию. Наши солдаты на обратном пути заберут», — написала Ольга Л.

«Хотела написать, что тогда им нужно и от городов, и от заводов, подаренных Россией, избавляться, но вспомнила, что они уже это делают…» — смеется одна из комментирующих.

«Ну и легче стало им, интересно?» — задалась вопросом Anna 1.

«Вот оно счастье — без прошлого и без будущего…» — с сарказмом подытожил Юрий.