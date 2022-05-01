Курган, , 19:13 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано семь человек, выписаны по выздоровлению 118 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 40 заражённых коронавирусом курганцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 1 мая выявлено 103 809 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 537 человек, скончались 1416 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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