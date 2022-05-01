Курган, 1 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 1 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано семь человек, выписаны по выздоровлению 118 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 40 заражённых коронавирусом курганцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 1 мая выявлено 103 809 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 537 человек, скончались 1416 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).