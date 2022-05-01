Лилль, Франция, 1 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. 22-летний центрфорвард «Лилля» и сборной Канады по футболу Джонатан Кристиан Дэвид может покинуть французский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 1 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Losc.fr «Лилль»

По информации источника, руководство «Лилля» рассчитывает получить за трансфер Дэвида 50 миллионов евро. Трансферная стоимость канадского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 35-ти турах чемпионата Франции, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами. Футболист занимает шестое место в гонке бомбардиров Лиги 1.

Канадский футболист выступает за «Лилль» с 11 августа 2020 года после перехода из бельгийского «Гента» за 27 миллионов евро.